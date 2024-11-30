Трамп хоче укласти мирну угоду по Сектору Газа ще до інавгурації, - сенатор Грем

Цього тижня сенатор відвідав Ізраїль та зустрівся з вищими посадовими особами, зокрема з прем'єр-міністром країни Беньяміном Нетаньягу.

За підсумками візиту Грем зазначив, що Трамп хоче побачити угоду про звільнення заручників у Секторі Газа ще до того, як знову займе Білий дім.

"Я хочу, щоб люди в Ізраїлі та регіоні знали, що Трамп рішуче налаштований звільнити заручників і підтримує припинення вогню, яке включає в себе угоду про звільнення заручників. Він зосереджений на питанні заручників та хоче, щоб убивства припинилися і бойові дії закінчилися", - сказав сенатор.

Він також сподівається, що президент Трамп і адміністрація Джо Байдена працюватимуть разом під час перехідного періоду, "щоб звільнити заручників і домогтися припинення вогню".

Крім того, Грем відреагував на заяву ультраправого міністра фінансів Ізраїлю Бецалеля Смотрича про те, що перемога Трампа на виборах дозволяє заохотити те, що він називає "добровільною еміграцією" палестинців з Гази, щоб половина з 2,2 мільйона жителів Сектора виїхала упродовж двох років.

"Я думаю, що він (Смотрич. - ред.) повинен поговорити з Трампом і почути, чого він хоче. Якщо ви не говорили з ним, я б не приписував йому ці слова", - зазначив сенатор.

За даними видання, під час свого нещодавнього візиту на Близький Схід, Грем також зустрівся зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммедом ібн Салманом. Під час діалогу сенатор торкнувся теми нормалізації відносин з Ізраїлем, яка, за його словами, повинна вміщувати "палестинський компонент".

"Найкращий страховий поліс проти ХАМАСу - це не ізраїльська повторна окупація Гази, а реформи в палестинському суспільстві. Єдині, хто може це зробити - це арабські країни", - зазначив Грем.