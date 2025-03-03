Трамп не хоче, щоб Зеленський пішов у відставку, - міністр торгівлі США

Кореспондент CNN Памела Браун запитала у Лютника, чи хоче Трамп, щоб Зеленський пішов у відставку.

"Ні, він не втручається в українську політику. Він хоче бути миротворцем", - запевнив у відповідь міністр торгівлі США.

Також він додав, що Трамп "обміркує, що робити і як реагувати" в контексті подальших кроків і можливого припинення допомоги Україні.

"Він збирається з'ясувати, які інструменти він може використати щодо Росії і які інструменти він може використати щодо України, щоб змусити їх сісти за стіл переговорів", - розповів Лютник.