Трамп не хочет, чтобы Зеленский ушел в отставку, - министр торговли США

Корреспондент CNN Памела Браун спросила у Лютника, хочет ли Трамп, чтобы Зеленский ушел в отставку.

"Нет, он не вмешивается в украинскую политику. Он хочет быть миротворцем", - заверил в ответ министр торговли США.

Также он добавил, что Трамп "обдумает, что делать и как реагировать" в контексте дальнейших шагов и возможного прекращения помощи Украине.

"Он собирается выяснить, какие инструменты он может использовать в отношении России и какие инструменты он может использовать в отношении Украины, чтобы заставить их сесть за стол переговоров", - рассказал Лютник.