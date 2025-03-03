Трамп не хочет, чтобы Зеленский ушел в отставку, - министр торговли США

Президент США Дональд Трамп не хочет, чтобы президент Украины Владимир Зеленский уходил в отставку после их ссоры в Белом доме.
Как передает РБК-Украина, об этом в интервью CNN заявил министр торговли США Говард Лютник.
Корреспондент CNN Памела Браун спросила у Лютника, хочет ли Трамп, чтобы Зеленский ушел в отставку.
"Нет, он не вмешивается в украинскую политику. Он хочет быть миротворцем", - заверил в ответ министр торговли США.
Также он добавил, что Трамп "обдумает, что делать и как реагировать" в контексте дальнейших шагов и возможного прекращения помощи Украине.
"Он собирается выяснить, какие инструменты он может использовать в отношении России и какие инструменты он может использовать в отношении Украины, чтобы заставить их сесть за стол переговоров", - рассказал Лютник.
Напомним, президент США Дональд Трамп отличился скандальными заявлениями в адрес президента Украины Владимира Зеленского. В частности, Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов".
Это произошло после того, как американская и российская делегации провели встречу в Саудовской Аравии.
При этом на прошлой неделе между Зеленским и Трампом произошла ссора во время их встречи в Белом доме. После этого президент США обвинил президента Украины в том, что тот якобы "не хочет мира".
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