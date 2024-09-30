Трамп хоче, щоб Україна мала більше важелів у переговорах з РФ, - сенатор США

"Я не на боці Росії, але, на жаль, реальність така, що шлях для України до закінчення цього (війни - ред.) - це врегулювання через переговори. Я хочу, ми хочемо, і я хочу вірити, що Дональд Трамп хоче, аби Україна мала більше важелів у цих переговорах", - сказав Рубіо.

За його словами, адміністрація чинного президента США Джо Байдена також вважає, що російсько-українська війна врешті-решт має закінчитися переговорами.

"Ми сподіваємось, що коли прийде час, українська сторона матиме більше впливу, ніж російська", - додав американський сенатор.