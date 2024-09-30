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Трамп хоче, щоб Україна мала більше важелів у переговорах з РФ, - сенатор США

Фото: сенатор від Республіканської партії Марко Рубіо (flickr.com)
Автор: Тетяна Степанова

Кандидат у президенти США Дональд Трамп прагне зміцнити позиції України у можливих мирних переговорах з Росією.

Про це заявив сенатор від Республіканської партії Марко Рубіо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.

"Я не на боці Росії, але, на жаль, реальність така, що шлях для України до закінчення цього (війни - ред.) - це врегулювання через переговори. Я хочу, ми хочемо, і я хочу вірити, що Дональд Трамп хоче, аби Україна мала більше важелів у цих переговорах", - сказав Рубіо.

За його словами, адміністрація чинного президента США Джо Байдена також вважає, що російсько-українська війна врешті-решт має закінчитися переговорами.

"Ми сподіваємось, що коли прийде час, українська сторона матиме більше впливу, ніж російська", - додав американський сенатор.

Зустріч Зеленського та Трампа

Нагадаємо, що минулого тижня президент України Володимир Зеленський перебував із візитом у США.

Під час поїздки він, зокрема, зустрівся й з кандидатом у президенти США від Республіканської партії Дональдом Трампом, щоб представити план перемоги України у війні з Росією.

Після переговорів із Зеленським Трамп заявив, що війну Росії проти України необхідно завершити. За його словами, це потрібно зробити шляхом "справедливої угоди".

Детальніше про візит Зеленського до США читайте у матеріалі РБК-Україна.

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Сполучені Штати АмерикиДональд ТрампВійна в Україні