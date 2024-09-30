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Трамп хочет, чтобы у Украины было больше рычагов в переговорах с РФ, - сенатор США

Фото: сенатор от Республиканской партии Марко Рубио (flickr.com)
Автор: Татьяна Степанова

Кандидат в президенты США Дональд Трамп стремится укрепить позиции Украины в возможных мирных переговорах с Россией.

Об этом заявил сенатор от Республиканской партии Марко Рубио, сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.

"Я не на стороне России, но, к сожалению, реальность такова, что путь для Украины до окончания этого (войны - ред.) - это урегулирование через переговоры. Я хочу, мы хотим, и я хочу верить, что Дональд Трамп хочет, чтобы у Украины было больше рычагов в этих переговорах", - сказал Рубио.

По его словам, администрация действующего президента США Джо Байдена также считает, что российско-украинская война, в конце концов, должна закончиться переговорами.

"Мы надеемся, что когда придет время, украинская сторона будет иметь большее влияние, чем российская", - добавил американский сенатор.

Встреча Зеленского и Трампа

Напомним, на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский находился с визитом в США.

В ходе поездки он, в частности, встретился и с кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональдом Трампом, чтобы представить план победы Украины в войне с Россией.

После переговоров с Зеленским Трамп заявил, что войну России против Украины необходимо завершить. По его словам, это нужно сделать путем "справедливого соглашения".

Подробнее о визите Зеленского в США читайте в материале РБК-Украина.

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