Трамп хоче призначити Маска своїм радником у разі перемоги, - WSJ

Журналісти видання поговорили з кількома джерелами, які підтвердили розмови між засновником SpaceX і колишнім президентом, заявивши, що Маск тепер телефонує Трампу безпосередньо зі свого мобільного телефону кілька разів на місяць.

Хоча переговори мають попередній характер, і джерела попереджають, що вони можуть зірватися, Трамп висловив зацікавленість у тому, щоб знайти спосіб зробити Маска більш залученим до політики, можливо, пов'язаної з безпекою кордонів або економікою - двома питаннями, щодо яких Маск висловлювався публічно.

Зі свого боку, Маск міг би допомогти Трампу в його переобранні, не тільки зробивши внесок у "його гаманець", а й використовуючи владу і вплив інших багатих донорів, хоча він і відмовився від публічного схвалення.

Уперше вони зустрілися цього року на сніданку для донорів на початку березня, який проходив у Монтсорреле, резиденції мільярдера Нельсона Пельтца в Палм-Біч, штат Флорида. Першою про зустріч повідомила газета The New York Times, зазначивши, що Трамп шукав грошові вливання.

За даними WSJ, під час зустрічі порушували тему того, що Маск може стати радником Трампа, причому одне з джерел порівняло це з консультативною роллю колишнього глави Marvel Айзека Перлмуттера в Міністерстві у справах ветеранів при адміністрації Трампа.

Серед інших тем, які обговорювали Трамп і Маск, - Космічні сили США, створені під час першого президентського терміну Трампа, а також технологічні компанії Маска, електромобілебудування, яке Трамп критикував на своїх мітингах, та імміграція.