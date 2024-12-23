Трамп хоче призначити Ендрю Піка старшим директором з питань Європи та Євразії

Як пише видання, новообраний президент США Дональд Трамп планує призначити Ендрю Піка старшим директором з питань Європи та Євразії в РНБ. Однак це ще не остаточне рішення.

Що відомо про Ендрю Піка

Пік є "ветераном" команди Трампа. У 2017-2019 він обіймав посаду заступника помічника держсекретаря по Іраку та Ірану.

У 2019-2020 роках був радником Трампа з питань Росії. Але на цій посаді Пік протримався лише три місяці і був звільнений після розпочатого проти нього розслідування.

Кандидати Трампа до силового блоку США

Нагадаємо, у листопаді, відразу ж після перемоги на виборах, Трамп заявив про намір висунути на посаду нового міністра оборони США ведучого телеканалу Fox News і ветерана армії Піта Хегсета.