RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны

Трамп хочет назначить Эндрю Пика старшим директором по вопросам Европы и Евразии

Иллюстративное фото: Эндрю Пик (x.com_andrewlpeek)
Автор: Наталья Кава

Новоизбранный президент США Дональд Трамп вероятно определился с кандидатурой директора по вопросам Европы и Евразии в Совете национальной безопасности Белого дома. Им может стать Эндрю Пик.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politco.

Как пишет издание, новоизбранный президент США Дональд Трамп планирует назначить Эндрю Пика старшим директором по вопросам Европы и Евразии в СНБ. Однако это еще не окончательное решение.

Что известно об Эндрю Пике

Пик является "ветераном" команды Трампа. В 2017-2019 он занимал должность заместителя помощника госсекретаря по Ираку и Ирану.

В 2019-2020 годах был советником Трампа по вопросам России. Но на этой должности Пик продержался всего три месяца и был уволен после начатого против него расследования.

Кандидаты Трампа в силовой блок США

Напомним, в ноябре, сразу же после победы на выборах, Трамп заявил о намерении выдвинуть на должность нового министра обороны США ведущего телеканала Fox News и ветерана армии Пита Хегсета.

Также советником по национальной безопасности, Трамп официально назначил представителя от Республиканской партии Майка Волтца.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиДональд Трамп