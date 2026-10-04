Трамп хоче повернути заборону для CNN, Politico та MS NOW у Білому домі

Адміністрація президента США Дональда Трампа намагається домогтися поновлення заборони для CNN, Politico та MS NOW на доступ до Білого дому.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill.
Відомо, що Міністерство юстиції США представило нові аргументи в суді, заявивши, що CNN, Politico та MS NOW нібито не дотримувалися базових професійних стандартів.
Юристи адміністрації Трампа стверджують, що президент дійшов висновку про невідповідність трьох медіа "мінімальним стандартам професіоналізму та належної поведінки", яких очікують від журналістів із доступом до комплексу Білого дому.
Зокрема, Мін'юст посилається на публікації CNN, MS NOW та Politico, в яких, за твердженням адміністрації, було оприлюднено чутливу або засекречену інформацію.
У судовому документі також повторюється позиція Білого дому про те, що діяльність цих медіа могла становити загрозу національній безпеці. Тепер адміністрація використовує не лише цей аргумент, а й твердження про нібито порушення журналістських стандартів.
Водночас нові аргументи адміністрації з'явилися після того, як федеральний суддя Тімоті Келлі зобов'язав Білий дім відновити доступ журналістів CNN, Politico та MS NOW. Суд дійшов висновку, що під час позбавлення медіа акредитацій адміністрація не дотрималася належної правової процедури.
У вересні Білий дім позбавив представників трьох медіа доступу до комплексу. Після цього CNN, MS NOW та Politico звернулися до суду, оскаржуючи рішення адміністрації.
Федеральний суд тимчасово заблокував заборону, після чого журналістам повернули можливість працювати на території Білого дому.
Тепер Міністерство юстиції США просить суд дозволити адміністрації Трампа знову запроваджувати обмеження. У попередніх документах представники Мін'юсту заявляли, що доступ до Білого дому є "привілеєм, а не правом".
Окремо ситуація загострилася через роботу CNN у президентському преспулі. Адміністрація двічі не дозволила журналістам телеканалу виконувати свої обов'язки під час поїздок Трампа, зокрема під час його візиту до Ноксвілла та поїздки на передвиборчі заходи в Оклахомі й Техасі.
Сам Трамп раніше заявляв, що Білий дім нібито не обмежує свободу преси, а бореться з "фейковими новинами". Водночас медіа наполягають, що рішення адміністрації порушує їхні конституційні права.