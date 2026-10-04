Трамп хочет вернуть запрет для CNN, Politico и MS NOW в Белом доме

Администрация президента США Дональда Трампа пытается добиться возобновления запрета для CNN, Politico и MS NOW на доступ в Белый дом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.
Известно, что Министерство юстиции США представило новые аргументы в суде, заявив, что CNN, Politico и MS NOW якобы не соблюдали базовые профессиональные стандарты.
Юристы администрации Трампа утверждают, что президент пришел к выводу о несоответствии трех медиа "минимальным стандартам профессионализма и должного поведения", которых ожидают от журналистов с доступом к комплексу Белого дома.
В частности, Минюст ссылается на публикации CNN, MS NOW и Politico, в которых, по утверждению администрации, была обнародована чувствительная или засекреченная информация.
В судебном документе также повторяется позиция Белого дома о том, что деятельность этих медиа могла представлять угрозу национальной безопасности. Теперь администрация использует не только этот аргумент, но и утверждение о якобы нарушении журналистских стандартов.
В то же время, новые аргументы администрации появились после того, как федеральный судья Тимоти Келли обязал Белый дом восстановить доступ журналистов CNN, Politico и MS NOW. Суд пришел к выводу, что при лишении медиа аккредитаций администрация не соблюдала надлежащую правовую процедуру.
В сентябре Белый дом лишил представителей трех медиа доступа к комплексу. После этого CNN, MS NOW и Politico обратились в суд, оспаривая решение администрации.
Федеральный суд временно заблокировал запрет, после чего журналистам вернули возможность работать на территории Белого дома.
Теперь Министерство юстиции США просит суд разрешить администрации Трампа снова вводить ограничения. В предварительных документах представители Минюста заявляли, что доступ к Белому дому является "привилегией, а не правом".
Отдельно ситуация обострилась из-за работы CNN в президентском пресспуле. Администрация дважды не разрешила журналистам телеканала выполнять свои обязанности во время поездок Трампа, в частности,во время его визита в Ноксвилл и поездки на предвыборные мероприятия в Оклахоме и Техасе.
Сам Трамп ранее заявлял, что Белый дом якобы не ограничивает свободу печати, а борется с "фейковыми новостями". В то же время медиа настаивают, что решение администрации нарушает их конституционные права.