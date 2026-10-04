Трамп хочет вернуть запрет для CNN, Politico и MS NOW в Белом доме

Известно, что Министерство юстиции США представило новые аргументы в суде, заявив, что CNN, Politico и MS NOW якобы не соблюдали базовые профессиональные стандарты.

Юристы администрации Трампа утверждают, что президент пришел к выводу о несоответствии трех медиа "минимальным стандартам профессионализма и должного поведения", которых ожидают от журналистов с доступом к комплексу Белого дома.

В частности, Минюст ссылается на публикации CNN, MS NOW и Politico, в которых, по утверждению администрации, была обнародована чувствительная или засекреченная информация.

В судебном документе также повторяется позиция Белого дома о том, что деятельность этих медиа могла представлять угрозу национальной безопасности. Теперь администрация использует не только этот аргумент, но и утверждение о якобы нарушении журналистских стандартов.

В то же время, новые аргументы администрации появились после того, как федеральный судья Тимоти Келли обязал Белый дом восстановить доступ журналистов CNN, Politico и MS NOW. Суд пришел к выводу, что при лишении медиа аккредитаций администрация не соблюдала надлежащую правовую процедуру.

Запрет CNN, MS NOW и Politico

В сентябре Белый дом лишил представителей трех медиа доступа к комплексу. После этого CNN, MS NOW и Politico обратились в суд, оспаривая решение администрации.

Федеральный суд временно заблокировал запрет, после чего журналистам вернули возможность работать на территории Белого дома.