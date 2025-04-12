Трамп хоче повернення техногігантів у США попри тарифні поблажки, - Білий дім

Що передувало

Учора митна і прикордонна служба США опублікувала повідомлення, в якому йшлося про те, що смартфони, ноутбуки та різні електронні деталі входять до числа звільнених товарів. Це, зі свого боку, може бути великою новиною для американських технологічних гігантів, таких як Apple, яка розміщує близько 90% свого виробництва і збірки iPhone в Китаї.

За словами представників Білого дому, Трамп заявив, що автомобілі, сталь, фармацевтичні препарати, чипи та інші конкретні матеріали буде включено до спеціальних тарифів, щоб гарантувати справедливе та ефективне застосування тарифів.

Також він повідомив, що президент США незабаром розпорядиться провести дослідження впливу імпорту напівпровідників на нацбезпеку.

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