Трамп хоче повернення техногігантів у США попри тарифні поблажки, - Білий дім

Смартфони та комп'ютери були звільнені від мит Трампа. Але Білий дім, як і раніше, націлений повернути технологічне виробництво в США.
Про це заявила прес-секретар Білого дому Керолайн Лівітт, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
За її словами, президент США Дональд Трамп продовжує закликати компанії переносити виробництво до Сполучених Штатів. Вона пояснила, що Вашингтон не може розраховувати на Пекін у виробництві важливих технологій. Тому низка компаній поспішають перенести своє виробництво в Америку.
"Президент Трамп ясно дав зрозуміти, що Америка не може покладатися на Китай у виробництві критично важливих технологій, таких як напівпровідники, чипи, смартфони та ноутбуки. Ось чому президент забезпечив трильйони доларів інвестицій США від найбільших технологічних компаній світу, включно з Apple, TSMC і Nvidia. За вказівкою президента ці компанії поспішають якомога швидше перенести своє виробництво до Сполучених Штатів", - заявила Ліввіт.
Учора митна і прикордонна служба США опублікувала повідомлення, в якому йшлося про те, що смартфони, ноутбуки та різні електронні деталі входять до числа звільнених товарів. Це, зі свого боку, може бути великою новиною для американських технологічних гігантів, таких як Apple, яка розміщує близько 90% свого виробництва і збірки iPhone в Китаї.
За словами представників Білого дому, Трамп заявив, що автомобілі, сталь, фармацевтичні препарати, чипи та інші конкретні матеріали буде включено до спеціальних тарифів, щоб гарантувати справедливе та ефективне застосування тарифів.
Також він повідомив, що президент США незабаром розпорядиться провести дослідження впливу імпорту напівпровідників на нацбезпеку.
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