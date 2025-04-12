Трамп хочет возвращения техногигантов в США несмотря на тарифные поблажки, - Белый дом

Что предшествовало

Вчера таможенная и пограничная служба США опубликовала уведомление, в котором говорилось, что смартфоны, ноутбуки и различные электронные детали входят в число освобожденных товаров. Это в свою очередь может быть большой новостью для американских технологических гигантов, таких как Apple, которая размещает около 90% своего производства и сборки iPhone в Китае.

По словам представителей Белого дома, Трамп заявил, что автомобили, сталь, фармацевтические препараты, чипы и другие конкретные материалы будут включены в специальные тарифы, чтобы гарантировать справедливое и эффективное применение тарифов.

Также он сообщил, что президент США вскоре распорядится провести исследование влияния импорта полупроводников на нацбезопасность.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.