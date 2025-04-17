Трамп хоче посилити Росію, щоб послабити Китай, - експерт

Клочок зазначив, що виклики, які сьогодні створює Китай для євразійського континенту, залишаються недооціненими. На його думку, Європа наразі заграє з Пекіном, тоді як Трамп, судячи з його дій, має чітке прагнення послабити Китай, хоча розвиток подій може внести певні корективи.

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" повідомив, що нині готується саміт між китайським лідером Сі Цзіньпіном і американським президентом, який може відбутися в червні або липні. Як зазначив експерт, усе залежить від перебігу російсько-української війни.

За його словами, Китай категорично проти завершення війни в Україні, однак, зауважив, що за президентства колишнього президента США Джо Байдена ще вагався у своїй позиції.

"Йому (Китаю, ред.) не цікаво, щоб Росія хоч трішки посилювалася. Трамп це розуміє і він дасть Росії посилитися, але за однієї умови - якщо вони допоможуть йому утрясти питання на Близькому Сході із Тегераном і підписати без'ядерну угоду, ну і звісно припинити російсько-українську війну, тоді Росія може почати набирати потенціали відновлюватись", - зауважив Клочок.

Також він зазначив, що, за прогнозами світових аналітиків, у 2025 році зростання ВВП Росії не перевищить 1,5% - і це, на його думку, є критичною цифрою для країни.

"Тому плани у Трампа амбітні, вони справді грандіозні. Наскільки йому вдасться їх реалізувати, тут багато впливає на це", - підсумував Клочок.