Трамп хочет усилить Россию, чтобы ослабить Китай, - эксперт

Клочок отметил, что вызовы, которые сегодня создает Китай для евразийского континента, остаются недооцененными. По его мнению, Европа сейчас заигрывает с Пекином, в то время как Трамп, судя по его действиям, имеет четкое стремление ослабить Китай, хотя развитие событий может внести определенные коррективы.

Руководитель Центра общественной аналитики "Башня" сообщил, что сейчас готовится саммит между китайским лидером Си Цзиньпином и американским президентом, который может состояться в июне или июле. Как отметил эксперт, все зависит от хода российско-украинской войны.

По его словам, Китай категорически против завершения войны в Украине, однако, заметил, что при президентстве бывшего президента США Джо Байдена еще колебался в своей позиции.

"Ему (Китаю, ред.) не интересно, чтобы Россия хоть немного усиливалась. Трамп это понимает и он даст России усилиться, но при одном условии - если они помогут ему утрясти вопрос на Ближнем Востоке с Тегераном и подписать безъядерное соглашение, ну и конечно прекратить российско-украинскую войну, тогда Россия может начать набирать потенциал восстанавливаться", - отметил Клочок.

Также он отметил, что, по прогнозам мировых аналитиков, в 2025 году рост ВВП России не превысит 1,5% - и это, по его мнению, является критической цифрой для страны.

"Поэтому планы у Трампа амбициозные, они действительно грандиозные. Насколько ему удастся их реализовать, здесь многое влияет на это", - подытожил Клочок.