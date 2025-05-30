Трамп хоче обігнати себе з продажу зброї Тайваню, - Reuters

Два американські чиновники розповіли, що такі плани існують у рамках зусиль зі стримування Китаю, який посилює військовий тиск на острів.

Своєю чергою, якщо постачання американської зброї на Тайвань справді прискориться, це може послабити побоювання з приводу ступеня прихильності Трампа острову. Однак це також додасть нової напруги в і без того складні відносини між США і Китаєм.

Чиновники США заявили, що очікують, що кількість схвалень Вашингтона на продаж озброєння Тайбею протягом наступних 4 років - перевершить кількість схвалень за перший термін Трампа (2017-2021). Ще один чиновник сказав, що кількість повідомлень про продаж зброї Тайваню може "легко перевершити" цей показник за попередній рік.

Вони також заявили, що США чинить тиск на членів опозиційних партій Тайваню, щоб вони не протидіяли зусиллям уряду щодо збільшення витрат на оборону до 3% бюджету острова.

За підрахунками Reuters, перша адміністрація Трампа схвалила продаж зброї Тайваню на суму близько 18,3 млрд доларів порівняно з приблизно 8,4 млрд доларів у період правління Джо Байдена.

Reuters зазначає, що США є найважливішим міжнародним спонсором і постачальником зброї Тайваню, незважаючи на відсутність офіційних дипломатичних відносин між Вашингтоном і Тайбеєм.

Проте багато хто на Тайвані, який Китай вважає своєю територією, занепокоєний тим, що Трамп може бути не настільки відданим острову, як попередні президенти США.

Під час передвиборчої кампанії Трамп припустив, що Тайвань має заплатити за свій захист, а також звинуватив острів у крадіжці американського напівпровідникового бізнесу, що викликало тривогу в Тайбеї.

Китай пообіцяв "возз'єднатися" з окремо керованим островом силою, якщо це необхідно. Уряд Тайваню відкидає претензії Пекіна на суверенітет, заявляючи, що тільки народ острова може вирішувати своє майбутнє.

Представники США заявили, що представники адміністрації і сам Трамп мають намір "посилити жорстке стримування" Тайваню.

"Ось на якій позиції перебуває президент. На ній перебуваємо і всі ми", - сказав один з офіційних осіб США, додавши, що вони тісно співпрацюють із Тайванем щодо пакета закупівель зброї, який буде реалізовано, щойно Тайвань отримає внутрішнє фінансування.

В адміністрації президента Тайваню агентству Reuters повідомили, що уряд має намір зміцнювати свої можливості щодо самооборони, і вказали на свої пропозиції щодо збільшення витрат на оборону.

"Тайвань прагне посилити військове стримування, продовжуючи при цьому поглиблювати співпрацю у сфері безпеки зі Сполученими Штатами", - заявив представник президентської канцелярії Вень Лі.

Міністерство оборони Тайваню відмовилося коментувати будь-які нові поставки зброї, але повторило попередні зауваження міністра оборони острова Веллінгтона Ку щодо важливості "солідарності та співпраці демократичних союзників".