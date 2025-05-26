Китай підвищив готовність до раптового удару по Тайваню: FT дізналося подробиці
Китай посилює військову присутність навколо Тайваню. Військові фіксують зростання загрози раптового удару.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.
Китай підвищив свої можливості для нанесення раптового удару по Тайваню, посиливши авіаційні та ракетні сили.
Financial Times повідомив із посиланням на тайваньських і американських чиновників, що китайські військово-повітряні та ракетні підрозділи настільки вдосконалені, що можуть "в будь-який момент перейти від мирного часу до воєнних дій".
Інші представники оборонних структур Тайваню підтверджують, що ракети КНР здатні уражати будь-яку точку острова.
Неназваний представник Пентагону повідомив, що близько 10 кораблів військово-морських сил і берегової охорони Китаю постійно дислоковані біля Тайваню. Це створює можливість для швидкої "блокади острова - упродовж кількох годин".
Загострення напруги навколо Тайваню залишається однією з головних геополітичних загроз у регіоні, що стежить за ситуацією світова спільнота.
Китай посилює тиск
Хоча повномасштабний конфлікт не виглядає неминучим, Китай посилює тиск на Тайвань. З початку терміну президента Лая Цзін-де кількість китайських літаків, що перетинають серединну лінію, різко зросла.
У відповідь Тайвань заявив про підвищення оборонних витрат до 3% ВВП і намір не покладатися на "добру волю" ззовні.
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