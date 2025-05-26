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Китай підвищив готовність до раптового удару по Тайваню: FT дізналося подробиці

Понеділок 26 травня 2025 10:23
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Китай підвищив готовність до раптового удару по Тайваню: FT дізналося подробиці Фото: Китай посилив готовність до раптової атаки на Тайвань (eng.chinamil.com.cn)
Автор: Владислава Ткаченко

Китай посилює військову присутність навколо Тайваню. Військові фіксують зростання загрози раптового удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Китай підвищив свої можливості для нанесення раптового удару по Тайваню, посиливши авіаційні та ракетні сили.

Financial Times повідомив із посиланням на тайваньських і американських чиновників, що китайські військово-повітряні та ракетні підрозділи настільки вдосконалені, що можуть "в будь-який момент перейти від мирного часу до воєнних дій".

Інші представники оборонних структур Тайваню підтверджують, що ракети КНР здатні уражати будь-яку точку острова.

Неназваний представник Пентагону повідомив, що близько 10 кораблів військово-морських сил і берегової охорони Китаю постійно дислоковані біля Тайваню. Це створює можливість для швидкої "блокади острова - упродовж кількох годин".

Загострення напруги навколо Тайваню залишається однією з головних геополітичних загроз у регіоні, що стежить за ситуацією світова спільнота.

Китай посилює тиск

Хоча повномасштабний конфлікт не виглядає неминучим, Китай посилює тиск на Тайвань. З початку терміну президента Лая Цзін-де кількість китайських літаків, що перетинають серединну лінію, різко зросла.

У відповідь Тайвань заявив про підвищення оборонних витрат до 3% ВВП і намір не покладатися на "добру волю" ззовні.

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