Трамп хочет обогнать себя по продажам оружия Тайваню, - Reuters

Два американских чиновника рассказали, что такие планы существуют в рамках усилий по сдерживанию Китая, который усиливает военное давление на остров.

В свою очередь, если поставки американского оружия на Тайвань действительно ускорятся, это может ослабить опасения по поводу степени приверженности Трампа острову. Однако это также добавит нового напряжения в и без того сложные отношения между США и Китаем.

Чиновники США заявили, что ожидают, что количество одобрений Вашингтона на продажу орудия Тайбэю в течение следующих 4 лет - превзойдет количество одобрений за первый срок Трампа (2017-2021). Еще один чиновник сказал, что количество уведомлений о продаже оружия Тайваню может "легко превзойти" этот показатель за предыдущий год.

Они также заявили, что США оказывает давление на членов оппозиционных партий Тайваня, чтобы они не противодействовали усилиям правительства по увеличению расходов на оборону до 3% бюджета острова.

По подсчетам Reuters, первая администрация Трампа одобрила продажу оружия Тайваню на сумму около 18,3 млрд долларов по сравнению с примерно 8,4 млрд долларов в период правления Джо Байдена.

Reuters отмечает, что США являются важнейшим международным спонсором и поставщиком оружия Тайваню, несмотря на отсутствие официальных дипломатических отношений между Вашингтоном и Тайбэем.

Тем не менее, многие на Тайване, который Китай считает своей территорией, обеспокоены тем, что Трамп может быть не столь предан острову, как предыдущие президенты США.

В ходе предвыборной кампании Трамп предположил, что Тайвань должен заплатить за свою защиту, а также обвинил остров в краже американского полупроводникового бизнеса, что вызвало тревогу в Тайбэе.

Китай пообещал "воссоединиться" с отдельно управляемым островом силой, если это необходимо. Правительство Тайваня отвергает претензии Пекина на суверенитет, заявляя, что только народ острова может решать свое будущее.

Представители США заявили, что представители администрации и сам Трамп намерены "усилить жесткое сдерживание" Тайваня.

"Вот на какой позиции находится президент. На ней находимся и все мы", - сказал один из официальных лиц США, добавив, что они тесно сотрудничают с Тайванем по пакету закупок оружия, который будет реализован, как только Тайвань получит внутреннее финансирование.

В администрации президента Тайваня агентству Reuters сообщили, что правительство намерено укреплять свои возможности по самообороне, и указали на свои предложения по увеличению расходов на оборону.

"Тайвань стремится усилить военное сдерживание, продолжая при этом углублять сотрудничество в сфере безопасности с Соединенными Штатами", - заявил представитель президентской канцелярии Вэнь Ли.

Министерство обороны Тайваня отказалось комментировать какие-либо новые поставки оружия, но повторило предыдущие замечания министра обороны острова Веллингтона Ку о важности "солидарности и сотрудничества демократических союзников".