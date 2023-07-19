Трамп хоче компенсації для США від Європи за поставлену Україні зброю

Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що у разі переобрання на посаду він вимагатиме від Європи відшкодування витрат на відновлення запасів озброєння, яке Вашингтон відправив Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення Трампа.

Спершу Трамп розкритикував рішення США передати Україні касетні снаряди у зв'язку з тим, що в Заходу закінчилися запаси боєприпасів, які б можна було надавати Києву.

Екс-президент Штатів заявив, що менш як три роки тому він "повністю відновив збройні сили США і вивів Америку на таку сильну глобальну позицію".

"Двадцять дев'ять місяців по тому арсенали порожні, запаси виснажені, казначейство виснажене, ряди військових порожніють, наша країна повністю принижена, і ми маємо корумпованого, скомпрометованого президента, шахрая Джо Байдена, який тягне нас у Третю світову війну", - сказав він.

Окрім того, Трамп звинуватив європейських партнерів США в тому, що вони надають мізерну частку допомоги Україні.

Колишній лідер Штатів також розкритикував адміністрацію Байдена за те, що вона досі не звернулася з проханням про відшкодування витрат.

"Я попрошу Європу відшкодувати нам витрати на відновлення запасів озброєнь, відправлених в Україну. Вони повинні робити це вже зараз, але Джо Байден занадто слабкий, його не поважають, і він навіть не може просити про це", - сказав він.

До того ж, Трамп розповів про свої плани у разі обрання президентом США.

"Коли я повернусь у Білий дім, першого ж дня ми повернемось до міжнародної політики, що ставить інтереси Америки на перше місце. Головний інтерес Америки у Східній Європі - мир та стабільність. Ми хочемо, щоб люди припинили помирати", - додав він.

Заяви Трампа про війну в Україні

Екс-президент США вже відомий своїми скандальними висловлюваннями про війну Росії проти України. Зокрема, він висловлював свою підтримку російському диктатору Володимиру Путіну та виступав проти допомоги Україні.

Наприклад, Трамп заявляв, що дозволив би Росії забрати частину українських територій, щоб уникнути війни. Він також відмовився називати Путіна військовим злочинцем.

До того ж, нещодавно екс-президент США пообіцяв, що у разі перемоги на виборах змусить президента України Володимира Зеленського та Путіна укласти мирну угоду.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.