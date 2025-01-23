Трамп хоче якомога швидше зустрітися з Путіним, щоб покласти край війні

"Я був би радий якомога швидше зустрітися з Путіним, щоб покласти край цій війні. Мільйони життів, чудові молоді люди гинуть на полі бою. Люди гинуть. Я бачив фотографії того, що відбувається, це справжня бійня", - сказав Трамп.

Він наголосив, що мова не про економічні втрати та втрати природних ресурсів, а людських життів.

"Міста руйнуються одне за іншим. Ми маємо просто зупинити це", - зазначив президент США.

Відповідаючи на питання, чи буде до наступного форуму у Давосі у 2026 році вже укладена мирна угода, він сказав: "Це питання до Росії, бо Україна готова".

Трамп вкотре повторив, що війна в Україні ніколи б не почалася, якби він залишався президентом США.

"При мені про цю війну не було й мови. Я знав, що Путін ніколи б не почав цієї війни під час моєї каденції. А коли я пішов, почалися страшні речі", - зазначив він.