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Трамп хочет как можно скорее встретиться с Путиным, чтобы положить конец войне

Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Президент США Дональд Трамп хочет как можно скорее встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным. Он надеется, что переговоры с главой Кремля помогут положить конец войне в Украине.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент США Дональд Трамп заявил во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Я был бы рад как можно скорее встретиться с Путиным, чтобы положить конец этой войне. Миллионы жизней, замечательные молодые люди гибнут на поле боя. Люди гибнут. Я видел фотографии того, что происходит, это настоящая бойня", - сказал Трамп.

Он подчеркнул, что речь не об экономических потерях и потере природных ресурсов, а человеческих жизней.

"Города разрушаются один за другим. Мы должны просто остановить это", - отметил президент США.

Отвечая на вопрос, будет ли к следующему форуму в Давосе в 2026 году уже заключено мирное соглашение, он сказал: "Это вопрос к России, потому что Украина готова".

Трамп в очередной раз повторил, что война в Украине никогда бы не началась, если бы он оставался президентом США.

"При мне об этой войне не было и речи. Я знал, что Путин никогда бы не начал эту войну во время моей каденции. А когда я ушел, начались страшные вещи", - отметил он.

 

Трамп хочет встретиться с Путиным

Напомним, недавно стало известно, что команда президента США Дональда Трампа готовится к переговорам и встрече с российским диктатором Владимиром Путиным для прекращения войны против Украины. В Кремле также заявляли о готовности встречи с Трампом без всяких условий.

Кроме того, вчера, 22 января, Трамп опубликовал пост в своей соцсети Truth Social, в котором обратился к Путину.

Он призвал Россию заключить "соглашение" об окончании войны в Украине в ближайшее время. В противном случае он пригрозил ввести большие пошлины и санкции.

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Владимир ПутинСоединенные Штаты АмерикиДональд ТрампМирные переговорыВойна в Украине