Трамп хоче депортувати американських злочинців у Сальвадор

"Я називаю їх доморощеними злочинцями. Ми вивчаємо це і хочемо це зробити. Я б із задоволенням це зробив", - повторив Трамп понеділковий коментар, сказаний під час зустрічі з президентом Сальвадору Найібом Букеле в Білому домі.

Крім того, Трамп похвалив Букеле за те, що той зробив Сальвадор "дуже безпечним місцем". Він також згадав сумнозвісний Центр утримання терористів, який Букеле запропонував США використовувати для ув'язнення депортованих осіб за певну плату.