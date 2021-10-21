Трамп погрожує запустити власну соціальну мережу

Колишній президент США Дональд Трамп планує запустити власну соціальну мережу. Це допоможе йому ділитися думками після блокування акаунтів у Facebook і Twitter і протистояти технологічним гігантам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

У заяві Трампа йдеться, що екс-президент планує запустити платформу для соціальних мереж під назвою TRUTH Social. При цьому запуск бета-версії буде можливий вже в листопаді та буде доступний для "запрошених користувачів". Доступною для широкої публіки соцмережа Трампа стане на початку наступного року.

Трамп зазначає, що запуск соцмережі TRUTH Social дозволить йому скласти конкуренцію технологічним компаніям, які відмовили йому в мегафоні. Також Трамп таким чином має намір боротися з "тиранією великих технологій"

"Я радий, що скоро почну ділитися своїми думками про соціальні мережі TRUTH і боротися проти великих технологій", - йдеться в заяві Трампа.

Truth social стане продуктом нового підприємства під назвою Trump Media & Technology Group. Група заявила, що прагне стати публічною компанією.