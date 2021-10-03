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Трамп пытается восстановить свой аккаунт Twitter через суд

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США, Воскресенье 03 октября 2021 05:13
Трамп пытается восстановить свой аккаунт Twitter через суд Фото: Дональд Трамп, екс-президент США (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Экс-президент США Дональд Трамп обратился в федеральный суд Флориды. Таким образом он пытается заставить Twitter восстановить его аккаунт, который соцсеть заблокировала еще в январе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АВС News.

Адвокаты Трампа подали ходатайство в окружной суд США в Майами, требуя вынесения предварительного судебного запрета против Twitter и его генерального директора Джека Дорси.

Они утверждают, что Twitter подвергает Трампа цензуре в нарушение его прав по Первой поправке, согласно ходатайству.

Twitter отказался комментировать заявление Трампа.

Как известно, аккаунт Трампа был навсегда заблокирован в Twitter после штурма Капитолия США. Также бывшего президента США заблокировали Facebook и Google на YouTube. В публикациях Трампа технологические гиганты увидели "риск дальнейшего подстрекательства к насилию".

Напомним, что Конгресс США вызывает на допрос ближайшее окружение Трампа. Парламентская комиссия пытается выяснить их причастность и причастность Трампа к штурму Капитолия.

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Дональд Трамп
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