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Трамп не говорил, что Крым - российский, - Климкин

НовостиОбщество    15.06.2018 - 16:22
Фото: Павел Климкин (РБК-Украина)
Фото: Павел Климкин (РБК-Украина)

Министр уверен, что слова о полуострове были вырваны из контекста

Президент США Дональд Трамп не говорил, что Крым принадлежит России, эти слова вырваны из контекста. Об этом в комментарии LB.ua сообщил министр внутренних дел Украины Павел Климкин.

"Я очень хорошо помню, что Трамп говорил во время встречи. Да, у него есть свой лексикон, своя логика, но он никогда не говорил, что Крым - российский. И насколько мне известно, он не говорил об этом и в последних переговорах с французским президентом, и с канцлером Германии - там как раз обсуждался вопрос Крыма, политических заключенных и Донбасса", - сказал Климкин.

Также министр заверил, что никаких подтверждений информации, опубликованной в СМИ, нет.

По его словам, во время встречи с американским президентом Трамп действительно спрашивает, говорят ли люди в Крыму на русском языке "и мы очень подробно разъяснили, как это происходит".

"Я спрашивал у наших иностранных партнеров (о наличии такого разговора, они утверждают, что ...- ред), много фраз подаются вырванными из контекста. К ним надо относиться спокойно и не раскручивать два-три слова, сказанные во время ужина", - сказал министр.

Он также напомнил, что Трамп "много чего говорил". Климкин добавил, что знает, кто распространяет ложные слухи. "А вот тиражировать эти глупости - не стоит, это печально", - добавил он.

Напомним, что ранее вчера издание BuzzFeed News написало, что президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп во время встречи с лидерами стран "Большой семерки" (G7) заявил, что Крым является российским, поскольку "все, кто живет на полуострове, говорят на русском".

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Теги публикации: Крым, Павел Климкин, Дональд Трамп  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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