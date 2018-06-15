Трамп не говорив, що Крим - російський, - Клімкін

Міністр впевнений, що слова про півострів були вирвані з контексту

Президент США Дональд Трамп не говорив, що Крим належить Росії, ці слова вирвані з контексту. Про це в коментарі LB.ua повідомив міністр внутрішніх справ України Павло Клімкін.

"Я дуже добре пам'ятаю, що Трамп говорив під час зустрічі. Так, у нього є свій лексикон, своя логіка, але він ніколи не говорив, що Крим - російський. І наскільки мені відомо, він не говорив про це і в останніх переговорах з французьким президентом, і з канцлером Німеччини - там саме обговорювалося питання Криму, політичних в'язнів та Донбасу", - сказав Клімкін.

Також міністр запевнив, що ніяких підтверджень інформації, опублікованої в ЗМІ, немає.

За його словами, під час зустрічі з американським президентом Трамп дійсно запитує, чи говорять люди в Криму російською мовою, "і ми дуже докладно роз'яснили, як це відбувається".

"Я питав у наших іноземних партнерів (про наявність такої розмови, вони стверджують, що ...- ред), багато фраз подаються вирваними з контексту. До них треба ставитися спокійно і не розкручувати два-три слова, сказані під час вечері", - сказав міністр.

Він також нагадав, що Трамп "багато чого говорив". Клімкін додав, що знає, хто поширює неправдиві чутки. "А ось тиражувати ці дурниці - не варто, це сумно", - додав він.

Нагадаємо, що раніше вчора видання BuzzFeed News написало, що президент Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп під час зустрічі із лідерами країн "Великої сімки" (G7) заявив, що Крим є російським, оскільки "усі, хто живе на півострові, розмовляють російською".