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Трамп готує нову ескалацію на Близькому Сході, - WSJ

19:11 26.09.2026 Сб
2 хв
aimg Юлія Капітонова
Трамп готує нову ескалацію на Близькому Сході, - WSJ Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
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Президент США Дональд Трамп не погодився на пропозицію Ірану запровадити семиденне перемир'я. Ба більше, він налаштований відновити удари по режиму після проміжних виборів у листопаді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Цього разу Тегеран намагався домовитися зі США про відкриття Ормузької протоки, а також відновлення перемовин щодо його ядерної програми в обмін на припинення американської блокади іранських портів.

Водночас публічно Трамп стверджує, що Іран після проміжних виборів нібито проситиме про укладення угоди, яка передбачатиме повну відмову країни від ядерної програми.

Як стверджують інсайдери ЗМІ, у приватних розмовах президент США скептично оцінює ймовірність того, що Тегеран погодиться виконати його вимоги.

Окрім того, він попередив своє оточення, що оцінює нові бомбардування Ірану як цілком імовірний сценарій.

Такий підхід Трампа свідчить про те, що конфлікт, який наразі перебуває на межі між війною та миром, може знову перейти до активної фази бойових дій.

Водночас позиція американського президента залишається мінливою. Від початку семимісячного протистояння Трамп неодноразово заявляв про перемогу, але паралельно то робив ставку на дипломатію, то санкціонував авіаудари, то посилював санкції проти Ірану.

Американські посадовці зазначають, що позиція президента може змінитися протягом наступних тижнів, якщо конфлікт затягнеться. На його рішення також можуть вплинути результати проміжних виборів.

Поки не вдалося дізнатися, якими за масштабом можуть бути потенційні удари США. За словами посадовців, Трамп неохоче розглядає можливість проведення масштабної військової операції, зокрема через бажання Вашингтона зберегти запаси боєприпасів, які скорочуються, для інших можливих конфліктів.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Міноборони США різко збільшило кількість поранених солдатів США в ході війни з Іраном.

Також ми писали, що Трамп анонсував "грандіозні події" у війні на Близькому Сході.

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