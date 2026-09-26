Пентагон раптово збільшив кількість поранених солдатів США в ході війни з Іраном, - WP

Пентагон цього тижня неофіційно і без пояснень збільшив кількість військовослужбовців США, які зазнали поранень під час війни з Іраном. Йдеться про кілька десятків людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post .

Згідно з аналізом загальнодоступної бази даних Пентагону (DCAS) про військових, які загинули або були поранені під час конфлікту США та інших військових операцій за кордоном, кількість поранених збільшилася відразу на 37. До оновленої статистики увійшли 29 моряків та 8 морпіхів.

Так, станом на середу на веб-порталі DCAS загальна кількість військових, які отримали поранення під час війни з Іраном, становить 861 особу.

Більше половини з них, згідно з базою даних Пентагону, належать до категорії "закордонних операцій" з початку липневого перемир'я між США та Іраном, яке згодом було порушено.

В базі DCAS не пояснюється, як і коли було поранено цих 37 військових. Проте представник ВМС заявив, що всі моряки повернулися до виконання службових обов'язків після отриманих трапом, характер яких не уточнюється.