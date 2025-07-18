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Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Трамп готує "агресивний" план завершення війни в Україні, - Держдеп

Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

У Державному департаменті США повідомили, що президент Дональд Трамп налаштований рішуче реалізувати своє бачення завершення війни в Україні. Він планує діяти агресивно.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявила прессекретар Державного департаменту США Теммі Брюс в ході брифінгу.

"Я думаю, що президент (ред. - Дональд Трамп) - це людина, яка прийматиме ці рішення, і він продовжує підходити до цього агресивно, аби його бачення щодо завершення цього конфлікту (ред. - війни Росії проти України) було реалізоване", - сказала речниця Держдепу Теммі Брюс.

Вона також підкреслила, що Трамп "достатньо прозоро" оцінює ситуацію та демонструє терплячість, але при цьому дотримуватиметься зобов’язань перед НАТО щодо підтримки обороноздатності України.

Трамп дав Путіну 50 днів на мирну угоду

Нещодавно президент США Дональд Трамп пригрозив новими жорсткими заходами проти Росії через небажання Кремля припинити війну в Україні.

Трамп заявив, що запровадить 100% вторинні тарифи, якщо протягом 50 днів не буде досягнуто мирної угоди. Такі обмеження торкнуться країн, які й надалі підтримуватимуть торгівлю з РФ.

Як повідомляє Reuters, запровадження цих тарифів може серйозно вплинути на експорт російської нафти до Китаю, Індії та Туреччини - основних покупців енергоносіїв з Росії.

Днями керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що американський президент Дональд Трамп може завершити війну в Україні до кінця 2025 року.

Що буде з Путіним після дедлайну в 50 днів - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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Сполучені Штати АмерикиДональд ТрампВійна в Україні