Трамп готов встретиться с Путиным и Зеленским "при необходимости"
Президент США Дональд Трамп готов сесть за стол переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным "при необходимости".
Как сообщает РБК-Украина, об этом американский лидер заявил во время общения с журналистами в Белом доме.
Трампа попросили прокомментировать свое заявление, в котором он пригрозил Путину "очень плохими вещами" и сказал, что российский диктатор "играет с огнем".
Американский президент отказался уточнять, какими будут потенциальные последствия для России, если война не закончится, но подчеркнул, что "слова говорят очень громко".
На вопрос, почему он не ввел санкции против России, Трамп ответил, что не хочет "испортить" шансы на мирное соглашение, добавив, что при необходимости сядет за стол переговоров с Зеленским и Путиным.
Трамп раздражен действиями Путина
Напомним, вчера Трамп в очередной раз раскритиковал российского диктатора Владимира Путина за затягивание мирных переговоров с Украиной. Американский лидер пригрозил РФ "очень плохими вещами".
"Владимир Путин не понимает, что если бы не я, с Россией уже произошло бы много очень плохих вещей. И я имею в виду ОЧЕНЬ ПЛОХИХ. Он играет с огнем!" - подчеркнул Трамп.
Комментируя последние массированные атаки против Украины, Трамп также заявил, что США безусловно рассматриваютвозможность введения санкций против России.
"С ним (Путиным) что-то произошло. Он совсем сошел с ума!" - написал Трамп о Путине в Truth Social.
Также WSJ в начале мая писало о том, что президент США Дональд Трамп разочарован тем, что ему не удалось быстро закончить войну в Украине. По его словам, урегулировать ее оказалось сложнее, чем он думал.
К тому же Трамп в частном порядке говорил советникам, что Путин не хочет прекращать войну и что обе стороны отказываются идти на компромисс.
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