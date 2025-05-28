Трамп готов встретиться с Путиным и Зеленским "при необходимости"

Президент США Дональд Трамп готов сесть за стол переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным "при необходимости".

Как сообщает РБК-Украина , об этом американский лидер заявил во время общения с журналистами в Белом доме.

На вопрос, почему он не ввел санкции против России, Трамп ответил, что не хочет "испортить" шансы на мирное соглашение, добавив, что при необходимости сядет за стол переговоров с Зеленским и Путиным.

Американский президент отказался уточнять, какими будут потенциальные последствия для России, если война не закончится, но подчеркнул, что "слова говорят очень громко".

Трампа попросили прокомментировать свое заявление, в котором он пригрозил Путину "очень плохими вещами" и сказал, что российский диктатор "играет с огнем".

Трамп раздражен действиями Путина

Напомним, вчера Трамп в очередной раз раскритиковал российского диктатора Владимира Путина за затягивание мирных переговоров с Украиной. Американский лидер пригрозил РФ "очень плохими вещами".

"Владимир Путин не понимает, что если бы не я, с Россией уже произошло бы много очень плохих вещей. И я имею в виду ОЧЕНЬ ПЛОХИХ. Он играет с огнем!" - подчеркнул Трамп.

Комментируя последние массированные атаки против Украины, Трамп также заявил, что США безусловно рассматриваютвозможность введения санкций против России.

"С ним (Путиным) что-то произошло. Он совсем сошел с ума!" - написал Трамп о Путине в Truth Social.

Также WSJ в начале мая писало о том, что президент США Дональд Трамп разочарован тем, что ему не удалось быстро закончить войну в Украине. По его словам, урегулировать ее оказалось сложнее, чем он думал.

К тому же Трамп в частном порядке говорил советникам, что Путин не хочет прекращать войну и что обе стороны отказываются идти на компромисс.

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