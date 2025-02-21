Трамп готовий запровадити смертну кару за наркоторгівлю

За його словами, адміністрація оприлюднить "жахливі рекламні ролики", які відбиватимуть в американців охоту до вживання наркотиків.

Також Трамп закликав штати вводити смертну кару за злочини, пов'язані з наркотиками.

"Ваші штати мають право виносити смертні вироки і за наркотики", - наголосив президент.

Американський лідер вважає, що в кожній країні, де є смертна кара за наркоторгівлю, немає проблем з наркотиками.

"Якщо замислитися, це дуже гуманно, тому що кожен наркодилер, у середньому, за їхніми словами, вбиває щонайменше 500 осіб, не кажучи вже про ту шкоду, яку вони завдають багатьом іншим. Я не знаю, чи готова наша країна до цього, але я готовий до цього - до смертної кари, якщо ви торгуєте наркотиками", - додав він.