Трамп готовий запровадити смертну кару за наркоторгівлю

Президент США Дональд Трамп заявив про готовність ввести смертну кару за наркоторгівлю. У США запустять соціальну рекламу проти наркотиків.
Як передає РБК-Україна, про це американський лідер заявив на зустрічі американських губернаторів у Білому домі.
За його словами, адміністрація оприлюднить "жахливі рекламні ролики", які відбиватимуть в американців охоту до вживання наркотиків.
Також Трамп закликав штати вводити смертну кару за злочини, пов'язані з наркотиками.
"Ваші штати мають право виносити смертні вироки і за наркотики", - наголосив президент.
Американський лідер вважає, що в кожній країні, де є смертна кара за наркоторгівлю, немає проблем з наркотиками.
"Якщо замислитися, це дуже гуманно, тому що кожен наркодилер, у середньому, за їхніми словами, вбиває щонайменше 500 осіб, не кажучи вже про ту шкоду, яку вони завдають багатьом іншим. Я не знаю, чи готова наша країна до цього, але я готовий до цього - до смертної кари, якщо ви торгуєте наркотиками", - додав він.
Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявляв про те, що через Мексику і Канаду на американську територію потрапляє фентаніл (наркотик).
На цьому тлі американський лідер вирішив запровадити 25% мита на імпорт із Мексики та Канади.
При цьому після рішення Мексики направити на кордон зі США своїх солдатів, щоб зупинити потік фентанілу і нелегальних мігрантів, рішення про мита було призупинено.
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