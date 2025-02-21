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Трамп готовий запровадити смертну кару за наркоторгівлю

Вашингтон, П'ятниця 21 лютого 2025 22:42
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Трамп готовий запровадити смертну кару за наркоторгівлю Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент США Дональд Трамп заявив про готовність ввести смертну кару за наркоторгівлю. У США запустять соціальну рекламу проти наркотиків.

Як передає РБК-Україна, про це американський лідер заявив на зустрічі американських губернаторів у Білому домі.

За його словами, адміністрація оприлюднить "жахливі рекламні ролики", які відбиватимуть в американців охоту до вживання наркотиків.

Також Трамп закликав штати вводити смертну кару за злочини, пов'язані з наркотиками.

"Ваші штати мають право виносити смертні вироки і за наркотики", - наголосив президент.

Американський лідер вважає, що в кожній країні, де є смертна кара за наркоторгівлю, немає проблем з наркотиками.

"Якщо замислитися, це дуже гуманно, тому що кожен наркодилер, у середньому, за їхніми словами, вбиває щонайменше 500 осіб, не кажучи вже про ту шкоду, яку вони завдають багатьом іншим. Я не знаю, чи готова наша країна до цього, але я готовий до цього - до смертної кари, якщо ви торгуєте наркотиками", - додав він.

Проблема з наркотиками в США

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявляв про те, що через Мексику і Канаду на американську територію потрапляє фентаніл (наркотик).

На цьому тлі американський лідер вирішив запровадити 25% мита на імпорт із Мексики та Канади.

При цьому після рішення Мексики направити на кордон зі США своїх солдатів, щоб зупинити потік фентанілу і нелегальних мігрантів, рішення про мита було призупинено.

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Сполучені Штати Америки Дональд Трамп
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