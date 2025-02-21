Трамп готов ввести смертную казнь за наркоторговлю

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности ввести смертную казнь за наркоторговлю. В США запустят социальную рекламу против наркотиков.

Как передает РБК-Украина , об этом американский лидер заявил на встрече американских губернаторов в Белом доме.

По его словам, администрация обнародует "ужасные рекламные ролики", которые будут отбивать у американцев охоту к употреблению наркотиков.

Также Трамп призвал штаты вводить смертную казнь за преступления, связанные с наркотиками.

"Ваши штаты имеют право выносить смертные приговоры и за наркотики", - подчеркнул президент.

Американский лидер считает, что в каждой стране, где есть смертная казнь за наркоторговлю, нет проблем с наркотиками.

"Если задуматься, это очень гуманно, потому что каждый наркодилер, в среднем, по их словам, убивает не менее 500 человек, не говоря уже о том вреде, который они наносят многим другим. Я не знаю, готова ли наша страна к этому, но я готов к этому - к смертной казни, если вы торгуете наркотиками", - добавил он.