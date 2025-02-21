Трамп готов ввести смертную казнь за наркоторговлю
Президент США Дональд Трамп заявил о готовности ввести смертную казнь за наркоторговлю. В США запустят социальную рекламу против наркотиков.
Как передает РБК-Украина, об этом американский лидер заявил на встрече американских губернаторов в Белом доме.
По его словам, администрация обнародует "ужасные рекламные ролики", которые будут отбивать у американцев охоту к употреблению наркотиков.
Также Трамп призвал штаты вводить смертную казнь за преступления, связанные с наркотиками.
"Ваши штаты имеют право выносить смертные приговоры и за наркотики", - подчеркнул президент.
Американский лидер считает, что в каждой стране, где есть смертная казнь за наркоторговлю, нет проблем с наркотиками.
"Если задуматься, это очень гуманно, потому что каждый наркодилер, в среднем, по их словам, убивает не менее 500 человек, не говоря уже о том вреде, который они наносят многим другим. Я не знаю, готова ли наша страна к этому, но я готов к этому - к смертной казни, если вы торгуете наркотиками", - добавил он.
Проблема с наркотиками в США
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявлял о том, что через Мексику и Канаду на американскую территорию попадает фентанил (наркотик).
На этом фоне американский лидер решил ввести 25% пошлины на импорт из Мексики и Канады.
При этом после решения Мексики направить на границу с США своих солдат, чтобы остановить поток фентанила и нелегальных мигрантов, решение о пошлинах было приостановлено.
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