Трамп готовий запропонувати Україні нові умови сировинної угоди, - Reuters

Адміністрація президента США Дональда Трампа може спробувати укласти спрощену угоду з Україною про корисні копалини, щоб швидко укласти угоду. Потім обговорюватимуться детальні умови, наприклад, якою частиною величезних ресурсів України володітимуть США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Плани змінилися після того, як минулого тижня президент України Володимир Зеленський відхилив детальну пропозицію США, згідно з якою Вашингтон отримав би 50% найважливіших корисних копалин України, включно з графітом, ураном, титаном і літієм, який є ключовим компонентом в акумуляторах електромобілів.

Цей епізод ясно показав, що досягнення повної угоди займе час, кажуть джерела. Але Трамп хоче, щоб пакт з Україною було укладено до того, як потенційно дозволити більшу військову підтримку США Києву або рухатися вперед зі спробою посередництва в офіційних мирних переговорах між Україною і Росією, щоб покласти край трирічній війні, що послідувала за вторгненням Москви на територію сусіда.

Спецпредставник Трампа по Україні Кіт Келлог перебуває в Києві цього тижня, щоб обговорити параметри переглянутого пакту і те, що потрібно Україні в обмін на підписання. Зеленський сказав, що зустрінеться з Келлог 20 лютого "і для нас вкрай важливо, щоб ця зустріч - і загальна співпраця з Америкою - були конструктивними".

На запитання про те, чи продовжить американська влада домагатися укладення угоди, радник Трампа, який говорив на умовах анонімності, сказав про Зеленського: "Безумовно, нам потрібно повернути цього хлопця до реальності".

Спроби укласти угоду тривають, незважаючи на зростаючий розкол між Трампом і Зеленським.

Трамп 19 лютого засудив свого українського колегу, назвавши його "диктатором без виборів" після того, як Зеленський заявив, що Трамп потрапив у пастку російської бульбашки дезінформації, що стало відповіддю на припущення президента США про те, що війну почала Україна.

За останні три роки Сполучені Штати надали Україні військову допомогу на десятки мільярдів доларів, і Трамп заявив, що інвестиції США в українські корисні копалини можуть гарантувати, що "ми в якійсь формі повернемо ці гроші". Він наполягає на тому, щоб Київ надав США концесії на суму 500 млрд доларів на знак визнання допомоги Вашингтона.

Джерела повідомили, що для Трампа важливо публічно дати зрозуміти американському народу, що США відшкодовують надану допомогу.

Менш "хижацька" угода

Незрозуміло, якою мірою первісна пропозиція США була оформлена як компенсація за минулі поставки зброї або за майбутні поставки. Але Зеленський заявив, що вона занадто сильно фокусується на інтересах США і не містить гарантій безпеки для Києва.

"Я не можу продати нашу країну", - заявив він журналістам 19 лютого.

Третє джерело, знайоме із ситуацією, сказало, що Україна готова укласти угоду з адміністрацією Трампа. Інше джерело також сказало, що Київ готовий укласти угоду, але вона не повинна виглядати такою "хижацькою", як спочатку запропонована США домовленість.

Подробиці обговорень у США потенційної угоди з видобутку корисних копалин, включно з інформацією про те, хто в адміністрації допомагав розробляти початкову пропозицію, невідомі.

Переглянутий підхід - лише один із кількох обговорюваних у Білому домі варіантів укладення угоди з Києвом найближчими тижнями. Це незвично стислі терміни для складного сектора, де в угодах зазвичай беруть участь приватні компанії та державні структури, а не уряди.

Трамп повторив своє розчарування тим, що більша частина допомоги США була грантами, тоді як Європа, за його словами, в основному надавала кредити. "У той час як Сполучені Штати нічого не отримують натомість, вони отримують свої гроші назад", - сказав він.

Він також розкритикував відмову Зеленського від розділу 50/50, охарактеризувавши це як порушення угоди без будь-яких доказів того, що Київ дійсно погодився на нього. "І у нас була угода, заснована на рідкоземельних металах та іншому, але вони порушили цю угоду... вони порушили її два дні тому", - сказав Трамп.

"Випробуваний, перевірений" китайський інструмент

Переглянутий, спрощений підхід допоможе Сполученим Штатам оминути численні юридичні та логістичні перешкоди і дасть час для обговорення деталей проєкту, включно з розподілом доходів, на більш пізньому етапі.

"США історично не використовували обмін природних ресурсів на допомогу, але це перевірений і випробуваний інструмент у стратегії Китаю у сфері корисних копалин", - сказала Грейслін Баскаран, директорка програми із гарантування безпеки найважливіших корисних копалин у Центрі стратегічних і міжнародних досліджень.

Україна вкрай зацікавлена в побудові глибших економічних і оборонних відносин зі Сполученими Штатами, а також у пошуку способу визнати значні інвестиції США, які вони вже вклали в майбутнє України, заявив Тайсон Баркер, колишній заступник спеціального представника США з питань економічного відновлення України.

"Українці більш ніж готові надати додаткові переваги Сполученим Штатам у вигляді привілейованого пільгового доступу до критично важливих мінеральних ресурсів на знак визнання мільярдів доларів, які американські платники податків вклали в Україну", - сказав він. "Це те, над чим українці вже деякий час виробляють стратегію".

Баркер заявив, що аналогічні умови необхідно буде запропонувати й іншим країнам, які зробили значний внесок у війну в Україні, включно з Канадою, Великою Британією, Японією та ЄС.

Однак Росія також прагне роздобути природні ресурси України, і її війська, які вже захопили п'яту частину України, включно із запасами рідкісноземельних металів, зараз перебувають усього за 6 кілометрів від гігантського родовища літію.