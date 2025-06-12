Трамп готовий відкласти мита заради угод, але є умова

Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий продовжити паузу на мита для завершення торговельних переговорів із країнами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters і Daily Beast.
Він зазначив, що готовий до продовження крайнього терміну 8 липня, перш ніж набудуть чинності вищі тарифи США, але не вважає це за необхідне.
Однак важливо врахувати, що йдеться лише про ті країни, з якими тривають торговельні переговори.
Спілкуючись у центрі Кеннеді з журналістами, Трамп заявив, що торговельні переговори тривають приблизно з 15 країнами, включно з Південною Кореєю, Японією та Європейським союзом.
Президент США додав, що протягом одного-двох тижнів Сполучені Штати розішлють листи з викладом умов торговельних угод десяткам інших країн. Держави зможуть ці умови або прийняти, або відхилити.
Ще одне підтвердження про можливість паузи в митах
Учора міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Трамп, "цілком імовірно", продовжить 90-денне призупинення митних тарифів для країн, які ведуть переговори з Америкою "сумлінно".
Він зазначив, що адміністрація Трампа працює над укладенням угод із "18 важливими торговельними партнерами" (попередньо, мита набудуть чинності 9 липня).
"Ми працюємо над угодами з цих питань, і дуже ймовірно, що ті країни, які... ведуть переговори сумлінно, ми перенесемо дату вперед, щоб продовжити сумлінні переговори. Якщо хтось не веде переговори, то і ми не будемо", - сказав Бессент.
Глава Мінфіну додав, що рішення залежатиме від Трампа. Однак він упевнений, що "якщо хтось буде вести переговори сумлінно, то продовження буде можливим".
Нагадаємо, вчора Трамп заявив, що після двох днів переговорів у Лондоні, офіційні особи США уклали попередню угоду з Китаєм. Тепер вона має бути схвалена як ним самим, так і главою КНР Сі Цзіньпіном.
У рамках нового перемир'я Китай постачатиме до США рідкоземельні метали, а адміністрація Трампа дозволить китайським студентам навчатися в американських університетах.
Крім того, буде введено 55% тариф на китайські товари. У коментарі NBC News чиновник Білого дому зазначив, що ця цифра не є новою - вона відображає 30% тарифи, які Трамп раніше додав до вже наявних 25%.
"Президент Сі і я будемо тісно співпрацювати, щоб відкрити Китай для американської торгівлі. Це буде великою ПЕРЕМОГОЮ для обох країн", - написав президент США в соцмережах.
Також ми писали, що за даними Bloomberg, Індія і США прискорять торговельні переговори для укладення угоди, яка принесе "ранні вигоди" обом сторонам. Країни прагнуть укласти її до того, як у липні набудуть чинності мита Трампа.
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