Трамп готовий віддати Путіну українські території, - Politico

Нагадаємо, у тій же статті Politico зазначило, що у разі перемоги Трампа на виборах президента США Північноатлантичний альянс (НАТО) очікує на "радикальну переорієнтацію".

Раніше РБК-Україна повідомляло, як виглядає план Трампа щодо завершення війни в Україні. Зокрема, він полягає у тиску на Київ для поступок перед Москвою.

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