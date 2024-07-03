Трамп готов отдать Путину украинские территории, - Politico

Напомним, в той же статье Politico указало, что в случае победы Трампа на выборах президента США Североатлантический альянс (НАТО) ожидает "радикальная переориентация".

Ранее РБК-Украина сообщало, как выглядит план Трампа по завершению войны в Украине. В частности, он заключается в давлении на Киев для уступок перед Москвой.

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