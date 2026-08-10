Трамп готовий тиснути на Іран економічно замість бойових дій

Видання зазначає, що всього тиждень тому Трамп був близьким до того, щоб наказати про відновлення масштабних бойових дій. Однак зараз в інтерв'ю він не зробив жодних нових військових загроз.

Також він не висловив ні гніву, ні розчарування з приводу того, що Іран затримує оголошення про угоду з Оманом щодо поновлення роботи Ормузької протоки. Як відомо, у суботу Іран висунув на адресу США новий список вимог для дозволу судноплавства через протоку.

"Ми намагаємося не привертати до цього уваги. Ми ведемо з ними лише напівпереговори. Ми просто спостерігаємо за Іраном, враховуючи його величезну інфляцію і той факт, що вони не мають грошей", - сказав Трамп.

Він наголосив, що Іран "перебуває у дуже поганому економічному становищі" і не має грошей на утримання своїх військ. За словами Трампа, військово-морська блокада США посилила економічну кризу іранського режиму.

Водночас президент США заявив, що через те, що ціна на нафту впала до трохи більше 75 доларів за барель, американські споживачі менше відчувають наслідки війни.

"Все владнається. Завжди все владнюється. Це як шахова партія", - сказав Трамп про переговори з Іраном.