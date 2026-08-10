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Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Трамп готов давить на Иран экономически вместо боевых действий

06:05 10.08.2026 Пн
2 мин
Что сказал Трамп об экономической составляющей Ирана?
aimg Эдуард Ткач
Фото: Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп дал понять, что готов усилить экономическое давление на Иран вместо того, чтобы отдавать приказ о новом военном нападении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для Axios.

Издание отмечает, что всего неделю назад Трамп был близок к тому, чтобы отдать приказ о возобновлении масштабных боевых действий. Однако сейчас в интервью он не сделал никаких новых военных угроз.

Также он не выразил ни гнева, ни разочарования по поводу того, что Иран задерживает объявление о сделке с Оманом по поводу возобновления работы Ормузского пролива. Как известно, в субботу Иран выдвинул в адрес США новый список требований для разрешения судоходства через пролив.

"Мы стараемся не привлекать к этому внимания. Мы ведем с ними лишь полупереговоры. Мы просто наблюдаем за Ираном, учитывая его огромную инфляция и тот факт, что у них нет денег", - сказал Трамп.

Он подчеркнул, что Иран "находится в очень плохом экономическом положении" и не имеет денег на содержание своих войск. По словам Трампа, военно-морская блокада США усугубила экономический кризис иранского режима.

В то же время президент США заявил, что в связи с тем, что цена на нефть упала до чуть более 75 долларов за баррель, американские потребители меньше ощущают последствия войны.

"Все уладится. Всегда все улаживается. Это как шахматная партия", - сказал Трамп о переговорах с Ираном.

Что еще важно знать

Напомним, вчера в WSJ появилась информация, что Дональд Трамп в последние недели готовы почву, чтобы огласить победу в войне против Ирана, если Тегеран полностью откроет Ормузский пролив.

Причем как говорят источники, он был готов завершить эту войну даже без подписания ядерной сделки.

Также мы писали, что Иран в субботу заявил, что соглашения с Оманом будет недостаточно для открытия Ормузкого пролива. Для того чтобы это случилось, Тегеран озвучил ряд требований к США.

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