Трамп готов давить на Иран экономически вместо боевых действий

Издание отмечает, что всего неделю назад Трамп был близок к тому, чтобы отдать приказ о возобновлении масштабных боевых действий. Однако сейчас в интервью он не сделал никаких новых военных угроз.

Также он не выразил ни гнева, ни разочарования по поводу того, что Иран задерживает объявление о сделке с Оманом по поводу возобновления работы Ормузского пролива. Как известно, в субботу Иран выдвинул в адрес США новый список требований для разрешения судоходства через пролив.

"Мы стараемся не привлекать к этому внимания. Мы ведем с ними лишь полупереговоры. Мы просто наблюдаем за Ираном, учитывая его огромную инфляция и тот факт, что у них нет денег", - сказал Трамп.

Он подчеркнул, что Иран "находится в очень плохом экономическом положении" и не имеет денег на содержание своих войск. По словам Трампа, военно-морская блокада США усугубила экономический кризис иранского режима.

В то же время президент США заявил, что в связи с тем, что цена на нефть упала до чуть более 75 долларов за баррель, американские потребители меньше ощущают последствия войны.

"Все уладится. Всегда все улаживается. Это как шахматная партия", - сказал Трамп о переговорах с Ираном.