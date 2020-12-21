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Трамп готовит новый иск о пересмотре итогов выборов

Автор: Артур Родивилов

Команда действующего президента США Дональда Трампа подала иск в Верховный суд страны с требованием о пересмотре результатов выборов главы государства в штате Пенсильвания. Ранее суд штата отклонил иск главы Белого дома.

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Об этом сообщает Forbes.

Также в иске юристов Трампа говорится о требовании назначить выборщиков от штата для принятия нового решения в рамках выборов президента США. Выборщики Пенсильвании уже отдали свои голоса за соперника Трампа Джо Байдена.

Представители Трампа требуют от суда принять решение по данному делу в ближайшее время - до 6 января, когда итоги голосования коллегии выборщиков будут утверждены новым составом Конгресса.

14 декабря коллегия выборщиков утвердила результаты голосования на выборах президента США, в соответствии с которыми Джо Байден станет новым президентом США.

РБК-Украина писало, что Трамп не планирует публично признавать поражение на выборах.

Также сообщалось, что советник действующего президента Дональда Трампа Стивен Миллер заявил, что в спорных штатах проводится альтернативное голосование выборщиков, результаты которого направят в Конгресс.

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