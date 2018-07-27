Путин пригласил Трампа в Москву для личной встречи

Также он принял приглашение Трампа посетить Вашингтон

Президент России Владимир Путин сегодня, 27 июля, принял приглашение от президента США Дональда Трампа посетить Вашингтон, а также пригласил американского президента посетить Москву для личной встречи. Об этом сообщает AFP.

"Путин говорит, что "готов отправиться в Вашингтон", - сообщает агенство, добавив, что российский президент пригласил Трампа осуществить визит в Москву.

Skynews сообщает, что Путин пригласил Трампа в Москву провести личную встречу. По данным российских СМИ, власти РФ уже направили Трампу приглашение посетить Москву.

"Можно критиковать его за то, что он делает, и многие занимаются этой критикой, но одно совершенно очевидно - он стремится к выполнению своих предвыборных обещаний", - цитируют Путина российские СМИ.

Напомним, ранее спикер Палаты представителей Конгресса США Пол Райан сообщил, что Путина, в случае его визита в Вашингтон осенью 2018 года, не будут приглашать выступить перед Конгрессом США. По его словам, представители Конгресса точно не пригласят Путина выступить на совместном заседании Сената и Палаты представителей.

Как известно, Трамп 19 июля 2018 года, поручил своему советнику по национальной безопасности ​Джону Болтону пригласить Путина в Вашингтон. Очередная встреча лидеров США и России может состояться уже этой осенью. Представитель Белого дома Сара Сандерс ранее написала, что президенты США и России согласовали "постоянный диалог на рабочем уровне между сотрудниками Советов безопасности двух стран".

Отметим, что два президента провели 16 июля первую встречу в Хельсинки. Тогда Трамп подчеркнул, что его саммит с Путиным имел огромный успех, а на новой встрече стороны приступят к имплементации некоторых из обсужденных вопросов. В частности, такими вопросами глава США назвал борьбу с терроризмом и вопрос Украины.