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Трамп готовий приєднатися до російсько-саудівським переговорів про ціну нафти

Новини » Економіка     01.04.2020 - 09:25
Трамп готовий приєднатися до російсько-саудівським переговорів про ціну нафти
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

США готові взяти участь у діалозі у разі необхідності

Президент США Дональд Трамп висловив готовність приєднатися до переговорів між Росією і Саудівською Аравією щодо ціни нафти. Про це повідомляється "Радио.Свобода".

За його словами, США готові вступити в діалог в разі такої необхідності.

"Дві країни це обговорюють, і я приєднаюся у відповідний час, якщо це буде потрібно", - заявив Трамп.

Президент США зазначив, що вже обговорював тему нафти з лідерами Росії і Саудівської Аравії.

Нагадаємо, починаючи з середи, 1 квітня, угода Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК+) за скорочення видобутку нафти припинила свою дію. Ув'язнена в 2016 році угода дозволяла утримувати ціни на нафту вище 50 доларів за барель. Проте 6 березня переговори учасників ОПЕК+ провалилися. Зокрема, Росія пропонувала залишити видобуток на колишньому рівні, а Саудівська Аравія виступала за скорочення з-за падіння попиту, спричиненого поширенням коронавіруса у світі.

Також РБК-Україна писало, що 31 березня ціни на нафту почали рости, коли президент США Дональд Трамп і російський керівник Володимир Путін домовилися про консультації для стабілізації ринків. Вартість нафти відійшла від 18-річних мінімумів.

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