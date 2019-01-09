Трамп готовий до перемир'я в торговельній війні з Китаєм, - Bloomberg

Фото: Дональд Трамп (Alex Wong/Getty Images)

Трамп готується поставити крапку в торговельній війні, щоб оживити ринки США

Президент США Дональд Трамп готовий до перемир'я в торговельній війні з Китаєм, щоб оживити американські ринки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Bloomberg.

Зокрема, за словами джерел Bloomberg, ключові радники Трампа в економічних питаннях виступають за швидке вирішення торговельної війни між США і Китаєм. Bloomberg підкреслює, що з домовленості Трампа і Сі Цзіньпіна на грудневому саміті G20 про відстрочення введення нових мит індекс S&P 500 впав приблизно на 8%.

Джерела Bloomberg також запевняють, що Трамп готовий укласти торговельне перемир'я з Пекіном, щоб оживити американські ринки.

Нагадаємо, вчора Трамп повідомив, що торгові переговори з Китаєм йдуть "дуже добре".

Зазначимо, черговий раунд переговорів Вашингтона з Пекіном стартував 7 січня. На їх фоні азіатські ринки вже показали зростання, зокрема, японський індекс Nikkei зріс на 1,31%, гонконгський HSI - на 2,46%, південнокорейський Kospi - на 1,81%. Індекс S&P 500 також показав невелике зростання на 0,5%.