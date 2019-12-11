Трамп готов немедленно подписать оборонный бюджет США с помощью Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов немедленно подписать оборонный бюджет, который предусматривает, в частности, 300 млн долларов военной помощи Украине в 2020 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Трампа.

Как известно, закон окончательно должны принять в Конгрессе до конца 2019 года. После этого он будет передан на подпись президенту США.

"Все наши приоритеты учтены в окончательном варианте NDAA: увеличение зарплаты для наших военных, восстановление вооруженных сил, оплачиваемый отпуск по уходу за детьми, безопасность границ и Космические силы! Конгресс, не надо больше тянуть! Я подпишу этот исторический законодательный акт немедленно!" - написал Трамп.

Ранее сообщалось, что Закон о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону (NDAA) подтверждает выделение 300 миллионов долларов на финансирование Инициативы по оказанию содействия Украине в сфере безопасности, включая летальные средства обороны.

Также РБК-Украина писало, что Конгресс США включил в оборонный бюджет на 2020 год санкции против двух российских газопроводов - "Северный поток-2" и "Турецкий поток".