США форсують енергопроекти на Алясці: хто претенденти на видобуток газу і нафти

Як повідомили джерела видання, майже два десятки іноземних посадовців планують приєднатися до провідних представників уряду США на зустрічах, присвячених енергетичним ресурсам Аляски, адже президент Дональд Трамп заохочує інші країни купувати природний газ у цьому прикордонному штаті.

Найближчими днями Аляску відвідають представники Японії, Південної Кореї, Тайваню, Філіппін, Індії та Об'єднаних Арабських Еміратів.

Делегацію США очолить міністр внутрішніх справ Даг Бургам, який також є головою Національної ради з енергетичного домінування при президенті Трампі. Членами делегації також виступлять віце-голова групи, міністр енергетики Кріс Райт і адміністратор Агентства з охорони навколишнього середовища Лі Зельдін.

За інформацією джерел, у рамках поїздки передбачені візити на нафтопровід і газопереробні підприємства на Північному Схилі Аляски, а також зустрічі з представниками галузі та корінними народами.

Енергетичні проекти на Алясці

Видання зазначає, що цей візит відбувається на тлі ініціативи Трампа щодо розширення енергетичного розвитку на теренах штату, що є пріоритетом, який він окреслив у виконавчому указі одразу після інавгурації 20 січня. Візит збігається з ширшими зусиллями інших держав здобути прихильність президента, зокрема через інвестиційні зобов’язання, щоб уникнути запровадження тарифів.

Трамп неодноразово просував проект Alaska LNG вартістю 44 мільярди доларів, що передбачає транспортування природного газу через весь штат з метою експорту. Цей проект намагаються реалізувати десятиліттями, - він стикається з труднощами через високу вартість, величезні масштаби і складність будівництва трубопроводу довжиною 800 миль (1290 кілометрів) територією Аляски.

Американський лідер порушив це питання на зустрічі з прем'єр-міністром Японії Сіґеру Ісібою у лютому, отримавши його згоду на співпрацю для посилення енергетичної безпеки, "включно зі збільшенням обсягів експорту зрідженого природного газу зі США до Японії на взаємовигідній основі".

Представники Філіппін, Тайваню і Південної Кореї також вели перемовини з представниками адміністрації щодо участі в цьому проекті.

Очікується, що обговорення триватимуть упродовж кількох днів, зокрема під час виїздів на родовище Прадхо-Бей, яке постачає нафту вже близько пів століття і де працюють підрозділи компаній ConocoPhillips та Hilcorp Energy Co. Інші зустрічі заплановані в містах Уткіагвік та Анкоридж, зокрема в межах Конференції з питань сталої енергетики на Алясці, яку проводить губернатор Майк Данліві.

Як зазначає Bloomberg, в адміністрації Трампа цей візит вважають нагодою підкреслити пріоритетність розкриття енергетичного потенціалу Аляски, а також щоб протиставити цю політику курсу попереднього президента Джо Байдена, який, як вважають у Білому домі, фактично заблокував розвиток нафтогазових і мінеральних ресурсів штату.

Хоча проект Alaska LNG буде однією з ключових тем обговорення, за словами обізнаних осіб, візит також дозволить оцінити потенціал інших природних ресурсів штату та розглянути можливі зміни політики для його реалізації.