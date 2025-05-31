США форсируют энергопроекты на Аляске: кто претенденты на добычу газа и нефти

Как сообщили источники издания, почти два десятка иностранных чиновников планируют присоединиться к ведущим представителям правительства США на встречах, посвященных энергетическим ресурсам Аляски, ведь президент Дональд Трамп поощряет другие страны покупать природный газ в этом пограничном штате.

В ближайшие дни Аляску посетят представители Японии, Южной Кореи, Тайваня, Филиппин, Индии и Объединенных Арабских Эмиратов.

Делегацию США возглавит министр внутренних дел Даг Бургам, который также является председателем Национального совета по энергетическому доминированию при президенте Трампе. Членами делегации также выступят вице-председатель группы, министр энергетики Крис Райт и администратор Агентства по охране окружающей среды Ли Зельдин.

По информации источников, в рамках поездки предусмотрены визиты на нефтепровод и газоперерабатывающие предприятия на Северном Склоне Аляски, а также встречи с представителями отрасли и коренными народами.

Энергетические проекты на Аляске

Издание отмечает, что этот визит проходит на фоне инициативы Трампа по расширению энергетического развития на территории штата, что является приоритетом, который он обозначил в исполнительном указе сразу после инаугурации 20 января. Визит совпадает с более широкими усилиями других государств получить благосклонность президента, в частности через инвестиционные обязательства, чтобы избежать введения тарифов.

Трамп неоднократно продвигал проект Alaska LNG стоимостью 44 миллиарда долларов, предусматривающий транспортировку природного газа через весь штат с целью экспорта. Этот проект пытаются реализовать десятилетиями, - он сталкивается с трудностями из-за высокой стоимости, огромных масштабов и сложности строительства трубопровода длиной 800 миль (1290 километров) по территории Аляски.

Американский лидер поднял этот вопрос на встрече с премьер-министром Японии Сигеру Исибой в феврале, получив его согласие на сотрудничество для усиления энергетической безопасности, "включая увеличение объемов экспорта сжиженного природного газа из США в Японию на взаимовыгодной основе".

Представители Филиппин, Тайваня и Южной Кореи также вели переговоры с представителями администрации об участии в этом проекте.

Ожидается, что обсуждения продлятся в течение нескольких дней, в частности во время выездов на месторождение Прадхо-Бей, которое поставляет нефть уже около полувека и где работают подразделения компаний ConocoPhillips и Hilcorp Energy Co. Другие встречи запланированы в городах Уткиагвик и Анкоридж, в частности в рамках Конференции по вопросам устойчивой энергетики на Аляске, которую проводит губернатор Майк Данливи.

Как отмечает Bloomberg, в администрации Трампа этот визит считают возможностью подчеркнуть приоритетность раскрытия энергетического потенциала Аляски, а также чтобы противопоставить эту политику курсу предыдущего президента Джо Байдена, который, как считают в Белом доме, фактически заблокировал развитие нефтегазовых и минеральных ресурсов штата.

Хотя проект Alaska LNG будет одной из ключевых тем обсуждения, по словам осведомленных лиц, визит также позволит оценить потенциал других природных ресурсов штата и рассмотреть возможные изменения политики для его реализации.