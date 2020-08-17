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Администрация Трампа дала добро на бурение нефтяных скважин в заповеднике Аляски

Вашингтон, Понедельник 17 августа 2020 21:34
Администрация Трампа дала добро на бурение нефтяных скважин в заповеднике Аляски
Фото: Дональд Трамп (flickr.com Chairman of the Joint Chiefs of Staff)
Автор: Максим Зайченко

В случае обнаружения добыча нефти может начаться примерно через восемь лет

В понедельник, 17 августа, администрация президента США Дональда Трампа завершила разработку плана по разрешению бурения нефтяных и газовых скважин в Арктическом национальном заповеднике дикой природы Аляски. Следующий этап - десятилетняя аренда в нетронутой дикой местности до потенциальной смены руководства США.

Об этом сообщает агентство Reuters,

"Заповедник площадью 7,7 миллиона гектаров является домом для популяций диких животных, включая дикобразов карибу и белых медведей, и в течение десятилетий был недоступен для бурения", - говорится в сообщении.

Но принятый в 2017 году Республиканской партией налоговый законопроект открыл возможности для добычи в этом месте, которое является одним из ключевых в энергетической программе Трампа по расширению производства ископаемого топлива на землях США.

По данным Министерства внутренних дел США, в случае обнаружения добыча нефти может начаться примерно через восемь лет, а ее активность продлится около 50 лет.

Защитники окружающей среды и законодатели-демократы долгое время боролись, чтобы не допустить строительства нефтяных вышек, трубопроводов и дорог в этой части Аляски. Защитники окружающей среды заявляют, что такие решения особенно неоправданны во время резкого падения цен на нефть.

Также РБК-Украина писало, что ранее в небе над Аляской столкнулись два самолета, есть жертвы.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиДональд ТрампАляска
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