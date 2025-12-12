Трамп формирует новую коалицию для противостояния Китаю, - Politico

Администрация президента США Дональда Трампа формирует новую коалицию, целью которой является уменьшение влияния Китая на рынок редкоземельных элементов, а также ограничение его преимуществ в сфере искусственного интеллекта и других технологий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

По данным издания, США уже сегодня, 12 декабря, планируют подписать декларацию Pax Silica, которая объединит Сингапур, Австралию, Японию, Южную Корею и Израиль для совместной работы над преодолением дефицита доступа к ключевым минеральным ресурсам. Впоследствии команда Трампа стремится привлечь к инициативе еще больше стран.

"Это коалиционная промышленная политика экономической безопасности, и она является прорывной, потому что сейчас не существует платформы, где мы могли бы вместе обсуждать экономику искусственного интеллекта и нашу конкуренцию с Китаем в этой сфере", - заявил заместитель госсекретаря США по вопросам экономического роста, энергетики и окружающей среды Джекоб Хелберг.

Также, по его словам, коалиция призвана фактически заблокировать инициативу Китая "Один пояс - один путь", лишив Китай возможности "покупать порты, основные автомагистрали, транспортные и логистические коридоры".

Подписание декларации станет стартом однодневного саммита Pax Silica, в котором также примут участие представители ЕС, Канады, Нидерландов и ОАЭ. В ходе встречи планируется обсудить сотрудничество в области добычи, переработки минералов и логистики.