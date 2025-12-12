Трамп формирует новую коалицию для противостояния Китаю, - Politico
Администрация президента США Дональда Трампа формирует новую коалицию, целью которой является уменьшение влияния Китая на рынок редкоземельных элементов, а также ограничение его преимуществ в сфере искусственного интеллекта и других технологий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
По данным издания, США уже сегодня, 12 декабря, планируют подписать декларацию Pax Silica, которая объединит Сингапур, Австралию, Японию, Южную Корею и Израиль для совместной работы над преодолением дефицита доступа к ключевым минеральным ресурсам. Впоследствии команда Трампа стремится привлечь к инициативе еще больше стран.
"Это коалиционная промышленная политика экономической безопасности, и она является прорывной, потому что сейчас не существует платформы, где мы могли бы вместе обсуждать экономику искусственного интеллекта и нашу конкуренцию с Китаем в этой сфере", - заявил заместитель госсекретаря США по вопросам экономического роста, энергетики и окружающей среды Джекоб Хелберг.
Также, по его словам, коалиция призвана фактически заблокировать инициативу Китая "Один пояс - один путь", лишив Китай возможности "покупать порты, основные автомагистрали, транспортные и логистические коридоры".
Подписание декларации станет стартом однодневного саммита Pax Silica, в котором также примут участие представители ЕС, Канады, Нидерландов и ОАЭ. В ходе встречи планируется обсудить сотрудничество в области добычи, переработки минералов и логистики.
Что предшествовало
Напомним, ранее Пекин объявил о введении жестких мер контроля за экспортом ред коземель и связанных с ними технологий, усиливая свое влияние на критически важные минералы.
Согласно новым правилам, иностранные компании должны будут получить разрешение Пекина на экспорт магнитов, которые содержат даже незначительные количества редкоземель китайского происхождения или были произведены с использованием китайских методов добычи, переработки или технологий изготовления магнитов.