Трамп фактично підтвердив відставку нового спікера Білого дому

У п'ятницю Трамп заявив журналістам, що попросив Захарію переглянути своє рішення про продовження роботи після того, як вона зіткнулася із жорсткою критикою у пресі у перші дні своєї роботи.

"Я сказав їй: "Думаю, тобі краще бути щасливою, хоча я не впевнений, що ти взагалі зможеш бути щасливою у всій цій ситуації"... Я чесно сказав їй: "На твоєму місці я б передумав... подумав би про це. Але я б передумав", - сказав Трамп, додавши, що маю намір повернутися до розмови із Захарією пізніше.

За словами двох джерел Reuters, Трамп найняв Захарію після того, як висловив стурбованість з приводу висвітлення його адміністрації у ЗМІ, вважаючи, що йому потрібен новий прес-секретар, який міг би наголосити на його досягнення.

Також президент США дав телефонне інтерв'ю телеканалу Fox News, де заявив, що не поспішає призначати нового прес-секретаря.

Reuters зазначило, що швидке звільнення Захарії з посади означає, що вона пропрацювала на посаді спікера Білого дому найменше прес-секретарів за всю історію його існування.