Трамп фактически подтвердил отставку нового спикера Белого дома

В пятницу Трамп заявил журналистам, что попросил Захарию пересмотреть свое решение о продолжении работы после того, как она столкнулась с жесткой критикой в прессе в первые дни своей работы.

"Я сказал ей: "Думаю, тебе лучше быть счастливой, хотя я не уверен, что ты вообще сможешь быть счастливой во всей этой ситуации"... Я честно сказал ей: "На твоем месте я бы передумал... подумал бы об этом. Но я бы передумал", - сказал Трамп, добавив, что намерен вернуться к разговору с Захарией позже.

По словам двух источников Reuters, Трамп нанял Захарию после того, как выразил обеспокоенность по поводу освещения его администрации в СМИ, посчитав, что ему нужен новый пресс-секретарь, который мог бы подчеркнуть его достижения.

Также президент США дал телефонное интервью телеканалу Fox News, в котором заявил, что не спешит назначать нового пресс-секретаря.

Reuters отметило, что быстрый уход Захарии с должности означает, что она проработала на посту спикера Белого дома меньше всех пресс-секретарей за всю историю его существования.