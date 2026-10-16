Трамп фактически подтвердил отставку нового спикера Белого дома

Президент США Дональд Трамп фактически подтвердил, что новая пресс-секретарь Белого дома Кэти Захария уходит в отставку, не успев проработать неделю. При этом он не спешит назначать кого-то нового.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
В пятницу Трамп заявил журналистам, что попросил Захарию пересмотреть свое решение о продолжении работы после того, как она столкнулась с жесткой критикой в прессе в первые дни своей работы.
"Я сказал ей: "Думаю, тебе лучше быть счастливой, хотя я не уверен, что ты вообще сможешь быть счастливой во всей этой ситуации"... Я честно сказал ей: "На твоем месте я бы передумал... подумал бы об этом. Но я бы передумал", - сказал Трамп, добавив, что намерен вернуться к разговору с Захарией позже.
По словам двух источников Reuters, Трамп нанял Захарию после того, как выразил обеспокоенность по поводу освещения его администрации в СМИ, посчитав, что ему нужен новый пресс-секретарь, который мог бы подчеркнуть его достижения.
Также президент США дал телефонное интервью телеканалу Fox News, в котором заявил, что не спешит назначать нового пресс-секретаря.
Reuters отметило, что быстрый уход Захарии с должности означает, что она проработала на посту спикера Белого дома меньше всех пресс-секретарей за всю историю его существования.
Напомним, что ранее Дональд Трамп анонсировал, что пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт покинет пост в конце августа. Причиной тому стало рождение ребенка.
Новым спикером Белого дома в этом месяце стала Кэти Захария. Однако 16 сентября СМИ сообщили, что она покидает свою должность, проработав всего 5 дней.
Причиной тому стали презентация ее юридической карьеры и ее первый брифинг для прессы. В частности, она не сдала экзамен на правосудие, а на своем первом брифинге зачитывала сценарий и завершила выступление после трех вопросов.