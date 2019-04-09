ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Трамп: Євросоюз обманював США для досягнення своїх інтересів

Новини » Політика    09.04.2019 - 15:59
Трамп: Євросоюз обманював США для досягнення своїх інтересів
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/worldeconomicforum)

Мита торкнуться імпорт з країн ЄС на суму в 11 млрд доларів

Президент США Дональд Трамп підтвердив плани запровадити мита на товари з Європейського союзу (ЄС) у відповідь на субсидування своєї авіапромисловості. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення, опубліковане в Twitter.

За його словами, мита торкнуться імпорт з країн Євросоюзу на суму в 11 млрд доларів.

"Всесвітня торгова організація ухвалила, що субсидії Європейського союзу негативно вплинули на Сполучені Штати, які тепер введуть мита на продукцію ЄС вартістю 11 млрд доллавов. ЄС обманював США для досягнення своїх інтересів багато років. Це має припинитися", - заявив Трамп.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США розглядають можливість введення нових мит на товари з Європейського союзу у відповідь на субсидування ЄС своїй авіапромисловості. Зокрема, США починають процес визначення продукції ЄС, на яку можна накласти додаткові мита.

У попередній список товарів увійшла цивільна авіація, включаючи літаки Airbus, а також їх комплектуючі. У перелік включені і продукти: лососеве філе, краби, сири різних видів, оливкове масло, джеми, соки, вино, килими і багато іншого. Обмеження можуть стосуватися товарів, що ввозяться з чотирьох країн ЄС: Франції, Німеччини, Іспанії та Великобританії.

Додамо, також Трамп допускає введення мит на автомобілі з Мексики. За його словами, США введуть мита, якщо влада Мексики не вживатимуть заходів для запобігання нелегальній міграції та припинення наркотрафіку.

Іран пообіцяв вести боротьбу з Центральним командуванням США Президент Ірану назвав США лідером світового тероризму
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України Сполучені Штати АмерикиДональд Трамппошлины
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся