Трамп: Євросоюз обманював США для досягнення своїх інтересів

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/worldeconomicforum)

Мита торкнуться імпорт з країн ЄС на суму в 11 млрд доларів

Президент США Дональд Трамп підтвердив плани запровадити мита на товари з Європейського союзу (ЄС) у відповідь на субсидування своєї авіапромисловості. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення, опубліковане в Twitter.

За його словами, мита торкнуться імпорт з країн Євросоюзу на суму в 11 млрд доларів.

"Всесвітня торгова організація ухвалила, що субсидії Європейського союзу негативно вплинули на Сполучені Штати, які тепер введуть мита на продукцію ЄС вартістю 11 млрд доллавов. ЄС обманював США для досягнення своїх інтересів багато років. Це має припинитися", - заявив Трамп.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США розглядають можливість введення нових мит на товари з Європейського союзу у відповідь на субсидування ЄС своїй авіапромисловості. Зокрема, США починають процес визначення продукції ЄС, на яку можна накласти додаткові мита.

У попередній список товарів увійшла цивільна авіація, включаючи літаки Airbus, а також їх комплектуючі. У перелік включені і продукти: лососеве філе, краби, сири різних видів, оливкове масло, джеми, соки, вино, килими і багато іншого. Обмеження можуть стосуватися товарів, що ввозяться з чотирьох країн ЄС: Франції, Німеччини, Іспанії та Великобританії.

Додамо, також Трамп допускає введення мит на автомобілі з Мексики. За його словами, США введуть мита, якщо влада Мексики не вживатимуть заходів для запобігання нелегальній міграції та припинення наркотрафіку.